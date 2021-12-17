ЦБ отмечает устойчивые ограничения со стороны предложения в некоторых секторах экономики

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Экономическая активность в РФ растет по широкому кругу отраслей, но в ряде секторов сохраняются устойчивые ограничения со стороны предложения. Об этом сообщается в пресс-релизе Банка России по итогам совета директоров.

"Экономическая активность растет по широкому кругу отраслей. Однако в ряде секторов сохраняются устойчивые ограничения со стороны предложения. Их сдерживающее влияние на деловую активность может вырасти в условиях распространения новых штаммов коронавируса и сопутствующего ужесточения противоэпидемических мер", - говорится в пресс-релизе.