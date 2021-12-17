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ЦБ по-прежнему оценивает денежно-кредитные условия как нейтральные

Регулятор отмечает, что рост номинальных процентных ставок в условиях повышенных инфляционных ожиданий пока оказывает ограниченное влияние на динамику кредитования и склонность к сбережению

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. ЦБ РФ по-прежнему оценивает денежно-кредитные условия как нейтральные, следует из сообщения регулятора.

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"Денежно-кредитные условия, хотя и ужесточились с момента предыдущего заседания совета директоров Банка России, все еще оцениваются как нейтральные. Рост номинальных процентных ставок в условиях повышенных инфляционных ожиданий пока оказывает ограниченное влияние на динамику кредитования и склонность к сбережению", - отмечает регулятор.

ЦБ рассчитывает, что проводимая им денежно-кредитная политика укрепит тенденцию к повышению привлекательности депозитов для населения. "Сохраняется высокая активность на рынке корпоративного и розничного кредитования. Проводимая Банком России денежно-кредитная политика укрепит тенденцию к повышению привлекательности депозитов для населения, защитит покупательную способность сбережений и обеспечит сбалансированный рост кредитования", - указано в сообщении.

Более быстрая нормализация денежно-кредитной политики центральными банками развитых стран может стать дополнительным фактором роста волатильности на мировых финансовых рынках, отмечает регулятор. "Из-за дальнейшего усиления инфляционного давления в мировой экономике происходит более быстрая нормализация денежно-кредитной политики центральными банками развитых стран. Это может стать дополнительным фактором роста волатильности на мировых финансовых рынках", - говорится в сообщении ЦБ.

Краткосрочные проинфляционные риски также связаны с усилением волатильности на глобальных рынках, в том числе под влиянием различных геополитических событий. Это может отражаться на курсовых и инфляционных ожиданиях, считает регулятор.

Банк России 17 декабря в седьмой раз подряд повысил ключевую ставку - в этот раз на 1 процентный пункт, до 8,5% годовых. Инфляция складывается выше октябрьского прогноза Банка России. В этих условиях и с учетом растущих инфляционных ожиданий баланс рисков для инфляции значимо смещен в сторону проинфляционных. Это может привести к более значительному и продолжительному отклонению инфляции вверх от цели, отмечается в сообщении.

ЦБ не исключил продолжения повышения уровня ключевой ставки на последующих заседаниях в 2022 году.

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