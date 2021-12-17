Выручка Роскосмоса с предприятиями в 2020 году составила 337 млрд рублей

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Более 335 млрд рублей составила выручка Роскосмоса вместе с предприятиями, которые входят в госкорпорацию. Об этом сообщил гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин в пятницу.

"Выручка Роскосмоса со своими предприятиями составила в 2020 году 337 млрд рублей", - написал Рогозин в своем Telegram-канале.

Ранее аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) и агентство "Эксперт РА" присвоили Роскосмосу кредитный рейтинг AAA (RU), прогноз - "стабильный". Источники РБК в космической отрасли сообщили, что присвоение рейтингов является частью подготовки к проведению IPO предприятий госкорпорации.

В начале апреля первый заместитель гендиректора Роскосмоса по экономике и финансам Максим Овчинников сообщал, что чистая прибыль за 2020 год составляет порядка 12 млрд рублей.