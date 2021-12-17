Госдума приняла закон о создании компании "Роскадастр"

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Госдума в пятницу приняла в третьем, заключительном чтении законопроект о создании публично-правовой компании "Роскадастр".

Документом предлагается создать единое предприятие полного цикла, оптимизировать организационную структуру и принципы функционирования подведомственных учреждений Росреестра - ФГБУ "ФКП Росреестра" и ФГБУ "Центр геодезии, картографии и инфраструктуры пространственных данных", а также акционерных обществ "Роскартография" и "Ростехинвентаризация - БТИ".

Объединение четырех организаций в публично-правовую компанию позволит создать систему одного окна для всех пользователей пространственно-картографических данных, сократить сроки оказания услуг и увеличить количество услуг ведомства в электронном виде, повысить эффективность использования земельных ресурсов.

Новая компания будет вносить в Единый государственный реестр недвижимости сведения о границах, займется геодезическими и картографическими работами, созданием государственных топографических карт и топографических планов, научной и исследовательской деятельностью. Компания "Роскадастр" станет оператором информационных систем Росреестра, в рамках своих полномочий сможет являться соисполнителем, участником отдельных мероприятий, предусмотренных государственными программами и документами стратегического планирования РФ.

Органами управления компании станут наблюдательный совет (его члены будут назначаться кабмином на пять лет), правление (срок полномочий его членов будет определен уставом компании) и генеральный директор (назначается на пять лет правительством по представлению руководителя Росреестра, согласованному с наблюдательным советом).