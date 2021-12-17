Ростовский вуз в 2022 году запустит молодежную инновационную радиостанцию

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 декабря. /ТАСС/. ДГТУ и АО "Газпром-Медиа Холдинг" запустят совместное радиовещание и образовательные проекты в области новых медиа в Ростове-на-Дону. Об этом сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе вуза.

"ДГТУ и АО "Газпром-Медиа Холдинг" займутся привлечением в свои проекты профильных специалистов, проведением совместных научных исследований в области искусственного интеллекта, машинного обучения, медиапотребления. Планируется создание мультимедийных проектов, а также проектов в области теле- и радиовещания, первым из которых станет создание инновационной молодежной радиостанции", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что радиостанцию планируется запустить весной 2022 года. Также на базе АО "Газпром-Медиа Холдинга" будут организованы учебная практика для студентов и образовательные мероприятия для преподавателей ДГТУ, задействованных в совместных проектах.

Кроме того, анонсируется создание учебных площадок, на которых студенты опорного вуза смогут осваивать навыки, необходимые для создания современной анимации, эффективной работы в сфере радио- и телевещания, создания и развития интернет-проектов.

Ректор ДГТУ Бесарион Месхи, слова которого приводятся в пресс-релизе, отметил, что сотрудничество ДГТУ и медиахолдинга приведет к акселерации и монетизации совместных с "Газпром-Медиа Холдингом" проектов в области креативных индустрий, а также к совместной подготовке высококвалифицированных кадров в области медиаиндустрии.