Госдума приняла закон об отмене на запрет работы открытых систем горячего водоснабжения

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон, отменяющий обязательное переоборудование с 1 января 2022 года открытых систем горячего водоснабжения (ГВС) в закрытые. Документ инициирован правительством РФ.

Согласно действующему законодательству, с 1 января 2022 года в России не должны эксплуатироваться открытые системы теплоснабжения (горячего водоснабжения), это установлено законом, принятым в 2010 году. Предполагалось, что за десять лет все открытые системы подачи горячей воды будут переоборудованы в закрытые.

Закон признает эту норму утратившей силу. "В настоящее время законодательством РФ урегулированы положения, обеспечивающие надлежащий температурный режим подаваемой горячей воды и, как следствие, отсутствие условий для содержания бактерий в открытых системах горячего водоснабжения", - говорится в пояснительной записке.

При этом в документе отмечается, что сохраняется норма о запрете подключения новых объектов капитального строительства к открытым системам теплоснабжения, что позволит обеспечить постепенное строительство аналогичных закрытых систем.

Закон также предусматривает, что при утверждении и актуализации схем теплоснабжения должна проводиться обязательная оценка экономической эффективности мероприятий по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем в закрытые системы ГВС в порядке, установленном правительством РФ.

Документ разработан для исключения экономически и технологически необоснованных расходов теплоснабжающих организаций, субъектов РФ, муниципальных образований, связанных с необходимостью исполнения запрета осуществления горячего водоснабжения с использованием открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) с 1 января 2022 года, говорится в пояснительной записке.