Nord Stream 2 начал заполнение газом второй нитки "Северного потока - 2"

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Процедура по заполнению газом второй нитки газопровода "Северный поток - 2" началась 17 декабря. Об этом говорится в сообщении оператора проекта Nord Stream 2.

"Аналогично процедуре, проведенной по первой нитке, вторая нитка будет постепенно наполняться газом, чтобы достичь необходимого уровня объема и давления", - отмечается в сообщении.

Ранее по второй нитке были успешно завершены пусконаладочные работы для контроля целостности газопровода.

В сообщении говорится, что о следующих технических шагах Nord Stream 2 сообщит дополнительно. Оператор отметил, что газопровод был построен и прошел независимую сертификацию в соответствии с применимыми техническими и отраслевыми стандартами, чтобы обеспечить его надежную и безопасную эксплуатацию.

О проекте

Строительство газопровода "Северный поток - 2" полностью завершилось 10 сентября 2021 года. Чтобы начать перекачку газа, оператору "Северного потока - 2" нужно получить одобрение германского регулятора. Сейчас сертификация остановлена, так как оператору Nord Stream 2 AG со штаб-квартирой в Швейцарии нужно зарегистрировать дочернее предприятие в ФРГ.

На этой неделе Федеральное сетевое агентство ФРГ сообщило, что решение о сертификации оператора "Северного потока - 2" не будет принято в первой половине 2022 года.

Российская сторона неоднократно подчеркивала, что "Северный поток - 2" является коммерческим проектом и реализуется совместно с европейскими партнерами. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выражал недоумение попытками ряда стран обусловить судьбу газопровода политически мотивированными обстоятельствами. Москва также неоднократно заявляла о том, что никогда не использовала энергоресурсы в качестве инструмента давления.