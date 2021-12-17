На Украину прибыло 82,5 тыс. тонн импортного угля

КИЕВ, 17 декабря. /ТАСС/. Крупнейшая компания по производству электрической и тепловой энергии в Центральной и Восточной Украине "Центрэнерго" сообщила о прибытии судна с австралийским углем для нее.

"В 08:30 (09:30 мск - прим. ТАСС) судно класса "Панамакс" Kyoto star с углем австралийского происхождения общим объемом 82,5 тыс. тонн пришвартовалось в одесском порту "Южный", - говорится в сообщении, размещенном в пятницу на сайте компании. Это третье судно с импортированным углем для "Центрэнерго".

На предприятии отметили, что через несколько часов начнется разгрузка прибывшего угля, в ближайшее время топливо будет направлено на склады электростанций компании.

Следующая партия угля для "Центрэнерго" - 88 тыс. тонн из Колумбии - должна прибыть в конце декабря. "Судно класса "Панамакс" Van Gogh находится на подходе к Гибралтару и прогнозируемо ожидается на Украине через десять дней", - уточнили в компании.

Накануне компания ДТЭК бизнесмена Рината Ахметова сообщила о прибытии двух судов с 131 тыс. тонн угля из США и Колумбии. Ранее уголь привезли еще два судна, всего же запланировано прибытие восьми.

В настоящий момент Украина испытывает острый дефицит угля на электростанциях, что может грозить в зимний период веерными отключениями. Накануне ситуацию с запасами угля в стране глава "Нафтогаза" Юрий Витренко назвал критической. По данным компании "Укрэнерго", по состоянию на 14 декабря на складах украинских ТЭС находилось 459 тыс. тонн угля - вдвое меньше необходимых запасов. При этом ни на одной ТЭС Украины не выполнены требования по минимальным запасам угля, его дефицит уже привел к остановке 20 блоков и одного корпуса ТЭС и ТЭЦ страны.