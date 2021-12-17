ВТБ прогнозирует доходность по сберегательным продуктам в 2022 году на уровне 10% годовых

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Максимальная доходность по сберегательным продуктам в следующем году может достичь 10% годовых. При этом средние ставки по рублевым вкладам на срок от года будут находиться на уровне 7,5-8%, такой прогноз дал начальник управления "Сбережения" ВТБ Максим Степочкин, комментируя решение ЦБ РФ по ставке.

В пятницу Банк России принял решение повысить ключевую ставку на 1 процентный пункт, до 8,5%. Регулятор также допустил возможность дальнейшего повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях совета директоров.

"В 2022 году мы ожидаем сохранения ключевой ставки на уровне 8,5%, что окажет поддержку рынку депозитов и накопительных счетов: средние ставки по рублевым вкладам от года будут находиться на уровне 7,5-8% годовых, а максимальные значения с учетом дополнительных опций и акций могут превысить и 10%. При этом нужно учитывать, что они не будут представлены в качестве стандартных рыночных предложений. В некоторых банках реальная ставка по акционным продуктам может оказаться ниже заявленной с учетом дополнительных расходов вкладчика на подписки и сервисы", - сказал Степочкин, чьи слова цитирует пресс-служба.

Дальнейшее повышение ставок по сберегательным продуктам, в первую очередь - по срочным вкладам, ускорит темпы роста депозитного портфеля российских банков, подчеркнул эксперт. "Одновременно мы увидим ускоренную дедолларизацию рыночного портфеля: при отсутствии форс-мажоров на горизонте одного-двух лет можно ожидать относительно стабильный рубль, и в силу крайне низких ставок по валютным вкладам доллары и евро будут просто невыгодны как средство сбережений. Поэтому рост доли валюты будет наблюдаться только в сегменте средств до востребования, которые будут использоваться для расчетных целей", - считает банкир.

Всего на счетах в российских банках по итогам 2022 году, по прогнозам ВТБ, будет храниться порядка 14,5 трлн рублей. При этом темп прироста инвестпортфеля замедлится: к этому приведут высокие ставки по рублевым депозитам, сопоставимые с доходностью консервативных стратегий, ожидает Степочкин.