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Пандемия COVID-19

Курорт "Роза Хутор" прогнозирует снижение турпотока на 10% из-за ковидных ограничений

При этом гендиректор курорта Александр Белокобыльский пообещал туристам яркий и насыщенный сезон

СОЧИ, 17 декабря. /ТАСС/. Туристический поток на курорте "Роза Хутор" в этом сезоне ожидается примерно на 10% ниже показателя прошлого сезона, что связано с ограничениями на фоне пандемии коронавируса. Об этом сообщил в пятницу генеральный директор курорта Александр Белокобыльский.

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В прошлом зимнем сезоне "Розу Хутор" посетили около 900 тыс. человек.

"Действующие ограничения довольно жесткие, и мы ожидаем, что этот сезон у нас будет немного слабее, чем прошлый, ожидаем "просадку" примерно на 10%. Но сезон будет ярким и насыщенным", - сказал он в ходе пресс-тура, организованного администрацией Сочи.

В Краснодарском крае QR-коды необходимы для посещения объектов розничной торговли (за исключением тех, где продается продукция первой необходимости), кинотеатров, театров, спортивных, массовых и деловых мероприятий, бассейнов, фитнес-клубов, предприятий сферы бытовых услуг, торгово-развлекательных комплексов и центров, в том числе многофункциональных. Также продолжает действовать запрет на заселение в отели невакцинированных или не переболевших ковидом постояльцев. Кроме того, в регионе введена обязательная вакцинация для отдельных категорий граждан.

Теги
РоссияКраснодарский крайПандемия COVID-19
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