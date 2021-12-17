Госдума приняла во II чтении законопроект о ликвидации предприятиями вреда экологии

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании в пятницу приняла во втором чтении законопроект, обязывающий собственников промышленных предприятий ликвидировать последствия негативного воздействия на окружающую среду. Нормы законопроекта предлагается распространить в том числе и на угольные шахты.

Инициатива устанавливает ответственность предприятий за весь жизненный цикл объектов и не позволяет прекращать опасные производства без соответствующей ликвидации накопленного вреда окружающей среде. Согласно документу, владельцы предприятий будут обязаны за пять лет до завершения эксплуатации объектов разработать план мероприятий по предупреждению и ликвидации загрязнения окружающей среды и получить в отношении этого плана положительное заключение государственной экологической экспертизы.

В план ликвидационных мероприятий будет включена сметная стоимость этих мероприятий и подтверждение финансового обеспечения, которое включает независимую гарантию или поручительство, договор страхования или создание резервного фонда, содержащего денежные средства в необходимом объеме.

Как ранее отмечали в кабмине, законопроект устанавливает требования в области охраны окружающей среды при эксплуатации и выводе из эксплуатации (консервации или ликвидации) отдельных производственных объектов с целью предотвращения и ликвидации загрязнения окружающей среды в результате эксплуатации наиболее опасных производственных объектов.

Ко второму чтению профильный комитет Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды доработал законопроект, распространив его нормы в том числе и на угольные шахты. Как отмечал ранее глава комитета Дмитрий Кобылкин, такое решение было принято по итогам совещания у президента РФ, посвященного анализу причин трагедии на шахте "Листвяжная" в Кемеровской области.

Инициатива также вводит положения об "окрашивании" экологических платежей для недопущения их нецелевого использования. Речь идет об аккумулировании средств от платы за негативное воздействие на окружающую среду, от штрафов за административные правонарушения в области охраны окружающей среды, а также от платежей по искам о возмещении вреда. Согласно поправкам ко второму чтению, платежи, полученные от возмещения вреда окружающей среде, правительство РФ будет распределять по мероприятиям с учетом предложений регионов, которым причинен вред.