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Booking.com обжаловала решение суда о законности штрафа ФАС в 1,3 млрд рублей

Апелляционная жалоба поступила в суд 16 декабря

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Booking.com обжаловала решение Арбитражного суда Москвы, который признал законным штраф в 1,3 млрд рублей, наложенный на компанию Федеральной антимонопольной службой (ФАС) России за злоупотребление доминирующим положением на российском рынке. Об этом говорится в материалах суда.

Согласно данным картотеки арбитражных дел, апелляционная жалоба поступила 16 декабря.

В декабре 2020 года ФАС завела дело в отношении Booking.com из-за навязывания отелям и хостелам условия о соблюдении паритета цен. По данным службы, сервис запрещал подключенным к нему гостиницам снижать цены на других ресурсах.

26 августа ФАС оштрафовала компанию на 1,3 млрд рублей за злоупотребление доминирующим положением на российском рынке. Позже Booking.com направила в Арбитражный суд Москвы иск об оспаривании штрафа. Суд признал штраф законным.

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