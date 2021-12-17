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ТМК за 18 месяцев после покупки ЧТПЗ должна продать ряд активов по выпуску бесшовных труб

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Трубная металлургическая компания (ТМК) - крупнейший производитель труб в России - должна продать ряд мощностей по выпуску бесшовных труб в течение 18 месяцев со времени покупки трубного производителя ЧТПЗ. Об этом сообщил журналистам председатель совета директоров и основной акционер ТМК Дмитрий Пумпянский в кулуарах съезда Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

"У нас есть предписание ФАС по отчуждению определенного количества мощностей по производству бесшовных труб. Срок исполнения этого предписания - 18 месяцев, - сказал он. - Организационно и юридически это непростая задача. Мы ведем такую работу и в срок выполним это предписание. Наша задача - отчуждение, то есть продажа".

ТМК объявила в марте о закрытии сделки по приобретению 86,54% акций ЧТПЗ у основного акционера компании Андрея Комарова. В периметр сделки вошли производственно-сбытовые и сервисные активы, ломозаготовка и переработка, а также иные активы, связанные с деятельностью трубно-магистрального дивизиона ЧТПЗ. Нефтесервисный дивизион ЧТПЗ - ГК "Римера" - в периметр сделки не вошел. В октябре сообщалось, что ТМК консолидировала 100% акций ЧТПЗ, выкупив акции у миноритарных акционеров производителя.

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