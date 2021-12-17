В Омской области с 2022 года на 17% снизят тариф на обращение с ТКО

ОМСК, 17 декабря. /ТАСС/. Региональная энергетическая комиссия (РЭК) Омской области снизила с 1 января 2022 года на 17% тариф на коммунальную услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами, сообщила в пятницу пресс-служба комиссии. Экономически обоснованный тариф для населения, которое ранее жаловалось президенту РФ Владимиру Путину на резкий рост стоимости вывоза мусора, снизится на 25 рублей, или 13-15% в зависимости от типа дома и места проживания.

В 2019 году на прямой линии с президентом России житель Омска Роман Дмитриев пожаловался на значительный рост тарифа на вывоз мусора. Президент поручил Федеральной антимонопольной службе (ФАС) обратить внимание на ситуацию. Ведомство предписало омской РЭК произвести перерасчет расходов на транспортировку твердых коммунальных отходов, которые составляли 93% от тарифа на вывоз мусора.

"Региональная энергетическая комиссия Омской области приняла решение о снижении тарифа на услуги регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами. <…> Тариф на коммунальную услугу по обращению с ТКО снижен почти на 17%", - сообщили в пресс-службе. В 2022 году тариф составит 1 018,95 рублей за кубометр, или 6 830,17 рублей за тонну.

В РЭК пояснили, что для населения экономически обоснованный тариф на обращение с ТКО уменьшится почти на 25 рублей (на 13-15% - прим. ТАСС). В настоящий момент он составляет 198,03 рублей с человека для жителей благоустроенных домов в сельских районах и 158,95 рублей с человека - для всех остальных. Но по факту жители Омской области платят от 93,71 до 113,28 рублей с человека - разница компенсируется из регионального бюджета. В пресс-службе РЭК ТАСС отметили, что льготный тариф для населения будет определен позднее.

В пресс-службе регионального оператора по обращению с ТКО компании "Магнит" сообщили, что тариф на обращение с отходами установлен на весь 2022 год. "Снижение тарифа стало возможным за счет уменьшения транспортных расходов на вывоз мусора. При проведении аукционов по выбору транспортных операторов в этом году территорию Омской области разделили на 27 лотов. Это позволило привлечь к участию в торгах большее количество перевозчиков, в том числе мелких, имеющих в активе небольшой арсенал техники", - подчеркнули в компании.

В результате с 2022 года в Омской области будет работать 14 транспортных операторов. "В результате развернувшейся на аукционах конкуренции, а она местами была очень жесткой, удалось снизить затраты на транспортирование отходов в 2022 году на 400 млн рублей. Мы считаем это большим достижением, потому что именно этот факт повлиял на снижение тарифа в 2022 году", - говорится в сообщении.