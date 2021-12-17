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Путин надеется, что крупный бизнес выполнит обещание о взносе в Фонд фондов 10 млрд рублей

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин выразил надежду, что крупный бизнес выполнит обещание о взносе в Фонд фондов 10 млрд рублей в дополнение к 10 млрд рублей от государства, заявил он, выступая на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей в пятницу.

"Мы договаривались о том, что при сопровождении нашего Фонда прямых инвестиций (РФПИ - прим. ТАСС) будет создан так называемый Фонд фондов, в который государство намерено внести 10 млрд рублей. В этой связи напомню, что наши предварительные договоренности заключались в том, что и представители крупных компаний внесут соответствующую сумму, тоже 10 млрд [рублей]. Надеюсь, что слово, данное нашими предпринимателями, будет исполнено", - отметил глава государства.

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