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Путин: кабмин будет максимально обеспечивать налоговую стабильность для бизнеса

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Правительство РФ будет по максимуму соблюдать стабильность условий налоговой нагрузки для бизнеса, заявил президент России Владимир Путин, выступая на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей в пятницу.

"Коллеги в правительстве понимают, что они должны по максимуму соблюдать стабильность условий фискальной нагрузки [на бизнес], будут из этого исходить, будут стремиться к тому, чтобы полностью исполнять взятые на себя обязательства", - сказал глава государства.

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Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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