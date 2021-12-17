Путин: кабмин будет максимально обеспечивать налоговую стабильность для бизнеса

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Правительство РФ будет по максимуму соблюдать стабильность условий налоговой нагрузки для бизнеса, заявил президент России Владимир Путин, выступая на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей в пятницу.

"Коллеги в правительстве понимают, что они должны по максимуму соблюдать стабильность условий фискальной нагрузки [на бизнес], будут из этого исходить, будут стремиться к тому, чтобы полностью исполнять взятые на себя обязательства", - сказал глава государства.