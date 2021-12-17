Путин: у России есть большие преимущества на мировом рынке в контексте энергоперехода

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Россия обладает серьезными преимуществами на мировой арене в вопросах, связанных с глобальным энергопереходом. Об этом заявил президент России Владимир Путин, выступая на пленарном заседании юбилейного XXX съезда Российского союза промышленников и предпринимателей.

"Российский рынок торговли карбоновыми единицами оценивается примерно в $50 млрд. Здесь есть, над чем подумать, над чем поработать, тем более что у нас есть серьезные конкурентные преимущества в этой сфере. Конечно, мы должны в конечном итоге добиваться того, чтобы на международном уровне принимались решения справедливые, обоснованные, чтобы эти решения, связанные с трансграничными решениями об отмене товарами, не имели бы признаков недобросовестной конкуренции. Мы будем это делать, у нас много сторонников в рамках ВТО и так далее, но то, что у нас есть преимущества, это очевидно", - сказал Путин.

Президент уточнил, что конкурентными преимуществами РФ в климатической сфере являются гидроэнергетика и атомная генерация, а также поглощающие способности российских лесов.

Достижение Россией углеродной нейтральности к 2060 году абсолютно реалистично. "До 2050 года у нас сейчас стратегия [низкоуглеродного развития], к 2060 году, как вы знаете, мы планируем достичь углеродной нейтральности. Это все абсолютно реалистичные планы, создающие дополнительные возможности для бизнеса", - сказал Путин.

Россия не торопится с экспериментом в сфере углеродной нейтральности на Сахалине, но важно посмотреть, как эта система работает.