Любимова заявила, что российские кинотеатры осенью показали удачные кассовые сборы

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Кассовые сборы российских кинотеатров осенью были удачными, пока это позволяет им не обращаться за поддержкой. Об этом журналистам в пятницу министр культуры РФ Ольга Любимова в пятницу.

"Сборы и удачный прокат осенью позволяют сейчас кинотеатрам не обращаться за поддержкой", - сказала Любимова.

Она добавила, что кинотеатры готовят большой репертуар на новогодние праздники для разных категорий зрителей, а также рассчитывают на длинные праздники 2022 года.

По итогам 2020 года правительство РФ выделило из резервного фонда на поддержку кинематографа 4,2 млрд рублей, половину этой суммы тогда направили на поддержку кинотеатров.