ГД приняла в I чтении законопроект о предоставлении НКО участков в пользование на Соловках

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Госдума приняла в первом чтении законопроект, предусматривающий возможность предоставления некоммерческим организациям (НКО) земельных участков из числа находящихся в госсобственности на Соловецком архипелаге в безвозмездное пользование на срок строительства или реконструкции объектов. Документ инициирован правительством РФ.

Для сохранения и развития Соловецкого архипелага, недопущения роста стоимости мероприятий по строительству и реконструкции на Соловецком архипелаге и, как следствие, увеличения расходов федерального бюджета, законопроектом устанавливается возможность предоставления земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, в безвозмездное пользование НКО для осуществления на таких участках строительства и (или) реконструкции объектов капитального строительства полностью за счет субсидии из федерального бюджета в виде имущественного взноса РФ, на срок строительства или реконструкции данных объектов капитального строительства.

Законопроект подготовлен во исполнение пункта дорожной карты по подготовке и принятию нормативных правовых актов и иных документов, необходимых для реализации мероприятий на Соловецком архипелаге, указывается в пояснительной записке.