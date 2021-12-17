{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

ГД приняла в I чтении законопроект о предоставлении НКО участков в пользование на Соловках

Документ подготовлен во исполнение пункта дорожной карты по подготовке и принятию нормативных правовых актов и иных документов, необходимых для реализации мероприятий на Соловецком архипелаге

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Госдума приняла в первом чтении законопроект, предусматривающий возможность предоставления некоммерческим организациям (НКО) земельных участков из числа находящихся в госсобственности на Соловецком архипелаге в безвозмездное пользование на срок строительства или реконструкции объектов. Документ инициирован правительством РФ.

Для сохранения и развития Соловецкого архипелага, недопущения роста стоимости мероприятий по строительству и реконструкции на Соловецком архипелаге и, как следствие, увеличения расходов федерального бюджета, законопроектом устанавливается возможность предоставления земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, в безвозмездное пользование НКО для осуществления на таких участках строительства и (или) реконструкции объектов капитального строительства полностью за счет субсидии из федерального бюджета в виде имущественного взноса РФ, на срок строительства или реконструкции данных объектов капитального строительства.

Законопроект подготовлен во исполнение пункта дорожной карты по подготовке и принятию нормативных правовых актов и иных документов, необходимых для реализации мероприятий на Соловецком архипелаге, указывается в пояснительной записке.

Теги
Россия
Минэнерго готово к росту числа нарушений энергоснабжения в праздники из-за непогоды
Замглавы ведомства отметил, что нарушения могут быть вызваны "налипанием" снега на линии электропередачи и их облединением
Читать полностью