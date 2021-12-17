Путин объяснил российским предпринимателям задачи ESG

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Тематика ESG не нова для российских компаний, поскольку включает в себя вопросы социальной ответственности бизнеса, заявил на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей президент РФ Владимир Путин.

"Конечно, приоритетом для бизнеса в оценке капиталовложений всегда является отдача от инвестиций. Их экономическая, финансовая эффективность, а также стабильность и предсказуемость условий для вложения средств", - отметил глава государство.

Он напомнил, что за последние годы особое звучание в глобальной деловой повестке приобрели вопросы устойчивого развития, когда в фокусе внимания собственников бизнеса, акционеров находится не только расширение или модернизация производственных мощностей, "но и забота об экологическом благополучии городов, регионов, целых стран и континентов даже". По словам Путина, речь также идет о развитии инфраструктуры и благоустройстве территорий.

"В современной международной терминологии такой подход получил обозначение ESG. По сути, речь идет о том, что в России уже давно называется социальной ответственностью бизнеса. Для нас здесь ничего удивительного, неожиданного и нового то нет. Уверен, каждый из вас может рассказать о собственном опыте в этой сфере и о том, какие шаги сейчас предпринимаются вашими компаниями, чтобы на практике реализовать принцип устойчивого развития", - сказал Путин.