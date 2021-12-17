Фонд фондов начал изучать первые десять проектов

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Фонд фондов перспективных промышленных и инфраструктурных технологий начинает работу и уже изучает первые проекты, заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев на съезде РСПП.

"Ваше поручение выполнено и Фонд фондов создан", - сказал он, отвечая на вопрос президента РФ Владимира Путина, который выразил надежду, что крупный бизнес выполнит свое обещание вложить 10 млрд рублей в Фонд Фондов.

"Фонд фондов уже изучает первые десять проектов, и там очень интересные проекты. Это и новые батарейки, и интересные финансовые услуги, поэтому он уже начинает работать", - сказал Дмитриев.

Правительство России выделит 10 млрд рублей в качестве вклада в уставный капитал Фонда фондов перспективных промышленных и инфраструктурных технологий, такой же объем средств постпит от 10 крупных компаний. Фонд будет действовать на принципах государственно-частного партнерства в форме инвестиционного товарищества. У него будет две ключевых задачи: увеличить приток инвестиций в высокотехнологичные проекты и поддержать развитие приоритетных отраслей российской экономики.

Согласно опубликованным ранее материалам кабмина, средства на эти цели будут выделяться в 2021 году Минфину России из резервного фонда. Министерство в свою очередь должно направить бюджетные инвестиции акционерному обществу "Перспективные промышленные и инфраструктурные технологии".