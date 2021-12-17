"Честный знак" и ЕГАИС интегрируют по принципу "единого окна"

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ), выступающий оператором национальной системы цифровой маркировки "Честный знак", разрабатывает концепцию интеграции "Честного знака" и ЕГАИС (Единой государственной автоматизированной информационной системы учета объема производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртсодержащей продукции) по принципу "единого окна", сообщили ТАСС в пресс-службе ЦРПТ.

"Предполагается, что в результате интеграции двух систем будет создана единая точка входа для подачи сведений об обороте пива и слабоалкогольных напитков. Такой подход минимизирует нагрузку на отрасль, исключает дублирование функций, а также обеспечивает цифровую синхронизацию процессов при проверке сведений", - отметили в пресс-службе.

Концепция интеграции создана по запросу бизнеса и была вынесена на обсуждение с Ассоциацией производителей пива, компаниями AB InBev Efes, "Балтика", Heineken и Московской пивоваренной компанией, а также представителями розничного бизнеса - АКОРТ. Бизнес-сообщество поддержало разработку этих предложений. Представленный подход включает в себя также создание концепции документооборота, в рамках которой предлагается оптимизировать действующие схемы и перейти на электронный документооборот, добавили в ЦРПТ.

"Функции "единого окна" оптимально реализовать в "Честном знаке" с учетом прослеживаемости как алкогольного, так и безалкогольного пива и пивных напитков. Это соответствует подходам к цифровой маркировке и позволит снизить государственные расходы на модернизацию и поддержку информационных систем, а также интеграцию с системами госорганов. Мы уже имеем успешный опыт в части интеграции государственных систем: на сегодня запущена интеграция с системой "Меркурий" в части оборота маркированной молочной продукции", - привела пресс-служба слова руководителя товарной группы "Пиво" ЦРПТ Яны Низамиди.

Минпромторг России планирует начать маркировку пива и слабоалкогольных напитков с 1 сентября 2022 года для продукции в кегах и с 1 декабря 2022 года для товаров в прочей упаковке. В настоящее время проходит эксперимент по маркировке пива и слабоалкогольных напитков, в нем участвует более 160 производителей. Уже протестировано нанесение кода на все типы упаковки. Эксперимент предназначен для того, чтобы проанализировать бизнес-процессы отрасли и выработать оптимальные решения для запуска маркировки. За 6 месяцев удалось запустить маркировку в тестовом режиме на 18 предприятиях, заключили в ЦРПТ.