Госдума одобрила в I чтении досанкционный контроль активов для редомицилированных компаний

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Госдума приняла в первом чтении законопроект об упрощении контроля над активами компаний, прошедших процедуру редомициляции на территории специальных административных районов (САР) в РФ. Документ инициирован правительством. Поправки вносятся в закон "О защите конкуренции" и "О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства".

Законопроектом предусмотрено устранение ряда административных барьеров в виде получения обязательных согласований при совершении сделок, направленных на восстановление ранее утраченного контроля бенефициарного владельца над иностранной компанией в случае регистрации такой компании в порядке редомициляции в качестве международной компании на территории специальных административных районов в РФ.

Сейчас ряд сделок по приобретению крупных долей и пакетов акций в российских компаниях требуют согласования с Федеральной антимонопольной службой (ФАС). Законопроект освобождает от этого сделки, направленные на восстановление прежним бенефициаром утраченного им после 17 марта 2014 года (то есть накануне присоединения Крыма к России, после чего были введены санкции со стороны ряда иностранных государств) контроля над иностранной компанией в случае ее редомициляции в САР в качестве международной компании.

Согласно законопроекту, обойтись без обращения в ФАС возможно будет при соблюдении трех условий. Первое условие - представление сведений о бенефициарном владельце при регистрации в САР, второе условие - осуществление сделок в течение 10 лет с даты этой регистрации; кроме того, эти сделки влекут установление контроля бенефициарного владельца над данным иностранным лицом в том же объеме, который существовал ранее. При этом в результате таких сделок бенефициар должен получить прежнюю степень контроля. Документ разработан в целях стимулирования развития специальных административных районов, деофшоризации российской экономики, говорится в пояснительной записке.