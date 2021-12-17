Путин считает, что санкции стали инструментом конкурентной борьбы

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Санкции стали инструментом недобросовестной конкуренции, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

"То же самое касается и различных ограничений политического характера, так называемых санкций. Ну да, первоначально что-то могло возникнуть как политический инструмент, но сегодня мы видим, что это просто инструмент конкурентной борьбы часто", - сказал Путин.

Своевременное реагирование

Президент заявил, что страна должна своевременно реагировать на вызовы, не только экологические и экономические.

"Причины [для санкций] всегда найдутся. Это говорит о том, что мы сами должны своевременно реагировать на вызовы сегодняшнего дня и, реагируя, принимать наиболее эффективные и правильные решения", - сказал глава государства.