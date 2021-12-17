Энергосистему Воркуты полностью перевели с угля на газ

СЫКТЫВКАР, 17 декабря. /ТАСС/. Переход энергоузла заполярного моногорода Воркуты в Республике Коми на газ завершен, переведена на газ крупнейшая теплоцентраль - ТЭЦ-2. Проект имеет большое значение для всего Арктического региона, для надежности энергоснабжения и экологической безопасности, сообщил в пятницу в Воркуте министр энергетики России Николай Шульгинов.

"Важность этого проекта огромна для Воркуты, региона и страны в целом. Проект масштабен не только по объему вложенных средств от "Т Плюс" и "Газпрома", но и по объему работ, по созданию инфраструктуры, по строительству отводов от газопровода Бованенково - Ухта. Он позволил улучшить экологическую среду не только Воркуты, но и всего Арктического региона. Снижение выбросов, аварийности - теперь это будет совершенно другой уровень безопасности на этом объекте. Это важно для региона, который имеет слабые связи с единой энергосистемой страны", - сказал глава Минэнерго.

Как отметил генеральный директор ПАО "Т Плюс" Андрей Вагнер, перевод Воркутинской ТЭЦ-2 на газ улучшит экологию заполярного города, а также в условия работы сотрудников предприятия. Глава Коми Владимир Уйба также отметил, что перевод ТЭЦ на газ позволит Воркуте развиваться. "Мы планомерно выполняем поручения президента страны Владимира Путина. В сентябре прошлого года перевели на газ Воркутинскую ЦВК [центральную водогрейную котельную], сегодня завершаем перевод всего Воркутинского энерогоузла. Это не просто уход от угля и нефти. Для меня, правительства республики, для жителей Воркуты и всей республики перевод на газ - это перспектива, ведь никто не будет вкладывать миллиарды в территорию, в которой нет развития. Мы начинаем новую страницу в долгосрочной жизни Воркуты", - сказал Уйба.

Как сообщили ТАСС в компании "Т Плюс", инвестиции компании в газификацию ЦВК и ТЭЦ-2 превысили 1,2 млрд рублей. Работа по переводу энергообъектов Воркуты на газ началась в 2016 году по поручению президента России. В реализации проекта участвовали компания "Т Плюс", ПАО "Газпром", администрация Воркуты при поддержке правительства Республики Коми.

В сентябре 2020 года на газ была переведена ЦВК, снабжающая теплом и горячей воды центральную часть города, ранее она работала на мазуте.