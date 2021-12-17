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Минэнерго готово к росту числа нарушений энергоснабжения в праздники из-за непогоды

Замглавы ведомства отметил, что нарушения могут быть вызваны "налипанием" снега на линии электропередачи и их облединением

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Министерство энергетики РФ подготовлено к росту числа нарушений в энергоснабжении россиян в новогодние праздники из-за неблагоприятной погоды, сообщил журналистам замглавы ведомства Евгений Грабчак в кулуарах международного форума "Газ России 2021".

"Мы видим статистику. Статистика показывает увеличение (аварий в преддверии новогодних праздников - прим. ТАСС), мы к этому готовимся. Последние три года их количество увеличивается. Мы к этому всегда готовы (к возможному увеличению числа аварий - прим. ТАСС). Если мы говорим, что мы прогнозируем, скорее всего, по ретроспективным данным, которые у нас были, что будут неблагоприятные погодные явления, в том числе в новогодние праздники, и связанные с этим возможные временные ограничения энергоснабжения, значит, мы к этому готовимся", - отметил он.

Грабчак пояснил, что нарушения могут быть вызваны "налипанием" снега на линии электропередачи и их облединением. При этом аварийные бригады будут работать в режиме повышенной готовности для устранения нарушений.

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