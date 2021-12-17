Набиуллина предостерегла граждан от ажиотажной скупки подорожавших товаров

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Ажиотажные покупки гражданами выросших в цене товаров могут быть ошибочными, так как в дальнейшем динамика цен на эти продукты может стать обратной, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции в пятницу.

"Когда цены растут, возможно, больше расширяются и ажиотажные покупки, которые действительно могут оказаться ошибочными с точки зрения, в том числе, того, как люди могут оценить будущую динамику цен на подобные товары. Мы видели, что по ряду товаров, где цены сильно возросли, они потом даже снижались", - сказала она.