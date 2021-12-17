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Госдума приняла в I чтении законопроект о возможности получения ИНН на портале госуслуг

Налоговый орган, в свою очередь, сможет направлять гражданам свидетельства о постановке на учет в форме электронного документа

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Госдума приняла в первом чтении законопроект, предоставляющий возможность гражданам получить идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) в электронном виде на портале госуслуг. Законопроект инициирован правительством РФ, поправки вносятся в Налоговый кодекс РФ.

Законопроект предоставляет возможность подавать заявление на портале госуслуг с использованием электронной подписи физического лица. Налоговый орган, в свою очередь, сможет направлять гражданам свидетельства о постановке на учет в форме электронного документа. Предполагается, что документ вступит в силу по истечении шести месяцев со дня официального опубликования.

"Единый портал государственных и муниципальных услуг стал важнейшим элементом национальной цифровой инфраструктуры. Перечень сервисов, которые можно получить дистанционно в одной точке, постоянно расширяется. Это избавляет граждан от необходимости стоять в "живых очередях" и упрощает оформление всевозможных документов и справок", - отметил председатель Госдумы Вячеслав Володин. "Уже сейчас для постановки на налоговой учет гражданин может подать заявление в электронной форме на официальном сайте Федеральной налоговой службы, однако для получения свидетельства ему необходимо посещать налоговую инспекцию. После вступления в силу изменений в Налоговый кодекс этот процесс будет полностью переведен в электронный формат", - пояснил Володин.

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Володин, Вячеслав ВикторовичРоссия
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