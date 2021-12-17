ВТБ не исключил повышения ставок по кредитам вслед за увеличением ключевой ставки ЦБ

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. ВТБ не исключает роста ставок по кредитам вслед за решением Банка России повысить ключевую на 100 базисных пунктов, до 8,5%. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе банка.

"ВТБ не исключает дальнейший рост ставок по кредитам вслед за решением Центрального банка повысить уровень ключевой ставки до 8,5%. Фактически это означает ее удвоение по итогам этого года, на что не могут не реагировать крупнейшие кредитные организации. <…> При этом в ближайшее время мы постараемся сохранить свои ставки на текущих значениях", - отметили в пресс-службе.

В следующем году российские банки точно перешагнут двузначный уровень ставок, к примеру по ипотеке, считают в ВТБ. На этом фоне банки ожидают замедления темпов роста розничного сегмента.

Ранее начальник управления "Сбережения" ВТБ Максим Степочкин огласил прогноз, что на фоне повышения ставки ЦБ максимальная доходность по сберегательным продуктам в следующем году может достичь 10% годовых. При этом средние ставки по рублевым вкладам на срок от года будут находиться на уровне 7,5-8%.