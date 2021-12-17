В Казани для контроля работы служб ЖКХ внедрили систему искусственного интеллекта

КАЗАНЬ, 17 декабря. /ТАСС/. Мэрия Казани и "Ростелеком" внедрили систему искусственного интеллекта (ИИ) CitySoft, которая фиксирует рост снежного покрова, нарушение инфраструктуры на дорогах города и передает данные службам ЖКХ. Об этом ТАСС сообщила пресс-секретарь филиала в Республике Татарстан ПАО "Ростелеком" Вероника Яхъяева.

"Сначала в городе по договоренности с городскими властями прошли ограниченные тестовые испытания CitySoft, которые продемонстрировали возможности системы. После этого цифровое решение было оптимизировано и доработано с учетом выявленных недочетов и принято решение о заключении контракта с городом на год", - сообщили в пресс-службе.

Система представляет из себя мобильные устройства с камерами, которые устанавливаются на общественном транспорте и собирают первичные данные. Информация передается в управляющее ядро, где искусственный интеллект отслеживает изменения на изображениях. Поскольку общественный транспорт ходит по одним и тем же маршрутам регулярно, то получаемые данные позволяют фактически в режиме реального времени фиксировать изменения - рост снежного покрова, нарушение инфраструктуры, например, из-за аварии, перегоревшую лампу наружного освещения и так далее, уточнили в "Ростелекоме".

В Казани обрабатывается информация с пятидесяти видеокамер, установленных на общественном транспорте и спецтехнике. Также в контур системы CitySoft входят 38 стационарных приборов для фотовидеофиксации нарушений от компании "Автодория".

Итоги работы CitySoft будут подведены после года эксплуатации.