Эксперт: в России нужно ввести кешбэк для многодетных семей за покупку школьной формы

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Возврат средств семьям, в особенности многодетным, нужно предусмотреть за покупку школьной формы отечественного производства. Такое мнение в пятницу во время заседания Совета при президенте РФ по реализации госполитики в сфере защиты семьи и детей высказала ответственный секретарь Национальной родительской ассоциации в Белгородской области Ирина Борисова.

"Многодетные семьи и вообще родители покупают [школьную форму] за собственные деньги. <…> Стоит подумать [о кешбэке] для многодетных семей однозначно, по аналогии с программой возврата за путевки в детские лагеря, и предусмотреть реестр отечественных производителей школьной формы, в который попадают те, кто имеет необходимую лицензию, производит качественную, красивую, безопасную школьную форму", - сказала Борисова.

По ее словам, это поможет поддержать не только многодетных семей, но и отечественного производителя школьной формы.

Ранее сообщалось, что траты россиян на минимальный школьный набор выросли за год на 13% и на середину июля 2021 составили 12,9 тыс. рублей, согласно исследованию аналитического ресурса "Чек индекс" оператора фискальных данных "Платформа ОФД". Так, школьная форма подорожала на 15%, средний чек покупки составил 1 651 рубль.