Бюджет Тверской области на 2022 год увеличен на 5,5 млрд рублей в сравнении с 2021 годом

ТАСС, 17 декабря. Депутаты Законодательного собрания Тверской области приняли в первом чтении законопроект бюджета региона на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов. В 2022 году доходы региона составят 87 млрд рублей, что на 5,5 млрд рублей больше уровня бюджета этого года.

"Если нет других предложений, то голосуем за законопроект в первом чтении. <...> Принято", - сказал председатель регионального парламента Сергей Голубев.

Общий объем доходов областного бюджета на 2022 год составит 87 млрд рублей, расходы - 88,3 млрд рублей, дефицит - 1,3 млрд рублей. На 2023 год доходы вырастут до 87,5 млрд рублей, расходы - до 94,59 млрд рублей, на 2024 год доходы увеличатся до 94,4 млрд рублей и расходы - до 100,3 млрд рублей. Порядка 70% бюджета 2022 года направят на социальные цели.

Ранее сообщалось, что на 2021 год бюджет Тверской области в первом чтении был принят с дефицитом 3,6%. Его доходы планировались в размере 81,5 млрд рублей, расходы - 84,6 млрд рублей, дефицит - 3,05 млрд рублей.