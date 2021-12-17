{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Путин заявил, что бюджет России в 2022 году будет профицитным

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Бюджет РФ в следующем году будет профицитным, заявил президент России Владимир Путин, выступая на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

Спецпроект на тему
Как утверждают бюджет России ТАСС показывает пошаговую интерактивную схему принятия бюджета страны
Как утверждают бюджет России

"В принципе, у нас бюджет, слава богу, в следующем году будет профицитным", - сказал Путин, комментируя возможность направить дополнительные средства на устранение цифрового неравенства в стране.

"Дело не в источниках [финансирования] в данном случае. Ну профицитный бюджет, можем направить дополнительные ресурсы на направления, которые считаем для себя наиболее приоритетными. Надо просто отработать механизмы [решения таких вопросов]", - добавил президент.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
Загрузка курортов Кавказских Минеральных Вод на новогодние праздники достигла 100%
Спрос на отдых на КМВ на январских выходных продолжает расти
Читать полностью