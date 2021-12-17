Пошлина на экспорт пшеницы из России с 22 декабря вырастет до $94 за тонну

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Пошлина на экспорт пшеницы из России с 22 по 28 декабря вырастет до $94 за тонну против $91 за тонну неделей ранее, говорится в сообщении Минсельхоза РФ.

Пошлина на экспорт ячменя повысится с $78,7 до $84,8 за тонну, на кукурузу - с $54,4 до $55 за тонну.

Ставка экспортной пошлины на пшеницу и меслин (смесь пшеницы и ржи) рассчитана исходя из индикативной цены в размере $334,3 за тонну, на ячмень - при цене в $306,2 за тонну, на кукурузу - $263,6 за тонну. Ставки применяются с третьего рабочего дня после дня их размещения и действуют до начала применения очередных ставок пошлин.

1 апреля 2021 года Минсельхоз РФ начал тестировать механизм расчета "плавающей" пошлины на экспорт зерновых, которая вступила в силу 2 июня 2021 года. С 5 февраля участники рынка передают данные о заключаемых контрактах Мосбирже для формирования расчета индикативной цены. На основе этой информации Минсельхоз определяет размер пошлины сроком на одну неделю. Рассчитанные пошлины еженедельно публикуются на сайте министерства.