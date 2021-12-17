Госдума одобрила в I чтении порядок введения ограничений внешнеэкономической деятельности

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС /. Госдума приняла в первом чтении законопроект, направленный на совершенствование правовых основ государственного регулирования внешнеэкономической деятельности в отношении контролируемых товаров и технологий. Документ инициирован правительством РФ. Поправки вносятся в закон "Об экспортном контроле".

Законопроект определяет порядок введения ограничений внешнеэкономической деятельности в отношении иностранных лиц и иностранных государств. Установление ограничений внешнеэкономической деятельности в отношении контролируемых товаров и технологий в целях обороны и безопасности государства предлагается отнести к компетенции президента РФ, ограничений в целях выполнения международных обязательств в области экспортного контроля - к компетенции правительства РФ, а порядок введения ограничений в целях обеспечения выполнения РФ резолюций Совета Безопасности ООН, предусматривающих введение, изменение, приостановление или отмену принудительных мер, приводится в соответствие с законом "О специальных экономических мерах и принудительных мерах".

Законопроектом предлагается исключить необходимость утверждения указами президента РФ списков (перечней) контролируемых товаров и технологий, наделив полномочием по их утверждению правительство РФ. Речь идет о таких товарах, как сырье, материалы, оборудование, научно-техническая информация, работы, услуги, результаты интеллектуальной деятельности (права на них), которые в силу своих особенностей и свойств могут внести существенный вклад в создание оружия массового поражения, средств его доставки, иных видов вооружения и военной техники, а также продукция, являющаяся особо опасной в части подготовки и (или) совершения террористических актов). При этом устанавливается, что списки контролируемых товаров и технологий, утвержденные указами президента РФ, действуют до дня утверждения таких списков (перечней) кабмином.

В случае принятия документ вступит в силу по истечении 60 дней после дня его официального опубликования.