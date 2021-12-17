Разработчик вакцины "Бетувакс" построит завод в Пермском крае

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Компания "Институт стволовых клеток человека" (ИСКЧ), разработавшая российскую вакцину "Бетувакс" совместно с одноименной компанией, разместит опытно-промышленное производство препаратов против коронавируса и гриппа в Пермском крае. Ожидается, что завод заработает в 2022 году, сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе ИСКЧ.

"ИСКЧ заключено соглашение с компанией "Институт новых медицинских технологий" о создании в Пермском крае опытно-промышленного производства партий вакцин от коронавируса и гриппа, предназначающихся для доклинических и клинических испытаний. В перспективе эта площадка может стать одним из производств вакцины "Бетувакс" для нужд рынка. Запуск производства ожидается в 2022 году", - сообщили ТАСС в пресс-службе компании.

ИСКЧ развивает собственную платформу по разработке кандидатных вакцин на основе сферических частиц и поверхностных вирусных антигенов. Платформа для разработки вакцин против коронавируса и гриппа по результатам доклинических исследований показала высокий уровень безопасности и активности препаратов, также уточнили в пресс-службе компании.

В октябре разработчик объявил о начале первое-второй фаз клинических испытаний вакцины "Бетувакс" от коронавируса с участием пациентов Научно-исследовательского института гриппа имени А. А. Смородинцева (Санкт-Петербург). В планах ИСКЧ - выведение на рынок нескольких вакцин против COVID-19, гриппа и вируса папилломы человека.