"Дочка" "Россетей" награждена за цифровую платформу для создания автоматизированных РЭС

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Компания "Россети Ленэнерго" (входит в группу "Россети") получила награду за создание каталога типовых решений по построению высокоавтоматизированных районов электросетей (РЭС), говорится в сообщении холдинга.

"[Каталог] выполнен в виде веб-сервиса, включающего наиболее распространенные и эффективные решения из существующих электрических схем на объектах компании, методические рекомендации по выбору оборудования при создании РЭС. Также он оснащен функцией взаимодействия с проектными организациями, производителями и поставщиками высокотехнологичных разработок", - уточнили в компании.

Разработка позволит упростить процесс выбора необходимого оборудования, ускорит расчеты укрупненных технических решений и капитальных затрат, а также позволит сформировать единую платформу по обмену данными между всеми участниками процесса создания высокоавтоматизированных РЭС.

Отмечается, что в настоящее время платформа функционирует на мощностях "Россети Ленэнерго", однако впоследствии может быть применена в других компаниях группы.

"Россети" являются одной из крупнейших электросетевых компаний в мире. Территория деятельности компании охватывает 80 регионов РФ. Имущественный комплекс "Россетей" включает 35 дочерних и зависимых обществ, в том числе "Россети ФСК ЕЭС", "Россети Центр", "Россети Центр и Приволжье", "Россети Московский регион", "Россети Ленэнерго" и другие.