МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/ Президент РФ Владимир Путин попросит правительство разобраться в ситуации с покупкой разрешений на строительство. Об этом он заявил, выступая на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

"Это правильно, что вы подняли этот вопрос и обратили на это внимание, потому что если не улучшает, а ухудшает ситуацию в [строительной] отрасли, более того еще и ведет к увеличению расходов, то значит это элемент сдерживания развития отрасли. А поскольку синергия от стройки в целом очень большая в экономике, то это существенный момент. Нужно посмотреть на это. Я попрошу коллег из правительства, чтобы еще раз обратили внимание", - сказал Путин, отвечая на вопрос президента координационного совета НП "Ассоциация Инженерные изыскания в строительстве" Михаила Богданова.

По словам Богданова, сейчас в сфере строительных саморегулируемых организаций создается "черный рынок" разрешений на строительство, что, в свою очередь, приводит к завышению цен на стройку и появлению ряда посредников в этом процессе.