Путин: правительство работает над сохранением мер поддержки МСП на следующий год

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Правительство РФ работает над тем, чтобы сохранить меры поддержки малого и среднего предпринимательства (МСП) в следующем году. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая в пятницу на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

"С правительством уже говорили на этот счет. <…> Сейчас правительство как раз над этим работает. Я просил коллег из правительства как раз подумать на эту тему, потому что, действительно, ситуация, я в начале говорил, идет борьба с пандемией, ситуация остается сложной, и есть определенные ограничения. И мы должны подумать над тем, как поддержать малый и средний бизнес и в следующем году", - сказал Путин.