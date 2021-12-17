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ЦБ объяснил порядок приобретения российских акций за валюту

Банк России высказался против таких сделок на организованных торгах

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Банк России считает невозможным заключение на организованных торгах договоров купли-продажи российских акций в иностранной валюте, сообщается на сайте регулятора.

"По мнению Банка России, распространение и масштабирование практики организации торговли на фондовом рынке находящимися в обращении на вторичном рынке внутренними ценными бумагами (акциями) за иностранную валюту могут оказать существенное негативное влияние на стабильность российского финансового рынка и устойчивость национальной валюты", - пояснил регулятор.

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