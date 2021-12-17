Набиуллина назвала инфляционные ожидания важным фактором для решений по ключевой ставке

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Инфляционные ожидания являются важным фактором для принятия решений по ключевой ставке, для их "заякоривания" потребуется длительное время. Об этом заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора.

"Инфляционные ожидания, их динамика - это для нас важный фактор принятия решений. Потому что от инфляционных ожиданий зависит и динамика инфляции, и, например то, останутся ли разовые факторы чисто разовыми, или они станут постоянными", - сказала Набиуллина.

Глава регулятора также отметила, что потребуется длительный срок, чтобы "заякорить" эти ожидания. "Нужно, наверное, будет не менее 10 лет и какие-то эпизоды, когда Центральный банк демонстрирует, как он применяет свой инструмент (ДКП - прим. ТАСС) и в состоянии вернуть инфляцию для того, чтобы обеспечить эту "заякоренность" инфляционных ожиданий", - добавила глава регулятора.

Денежно-кредитная политика, по ее словам, является главным инструментом для снижения, "заякоривания", инфляции. "Главный и, наверное, даже единственный действенный инструмент, как ограничить инфляционные ожидания, снизить их и заякорить - это последовательная денежно-кредитная политика, которая добивается возвращения инфляции к цели Центрального банка, несмотря на отклонения текущей инфляции от этой цели", - отметила Набиуллина.

Также она обратила внимание на историю "практически высокой инфляции" в течение 25 лет в России и на то, что у россиян не было достаточного опыта увидеть, что Центральный банк "в любом случае принимает решения и способен вернуть инфляцию к цели, как бы она ни отклонялась".

Опыт 2021 года, как отметила глава ЦБ, показал, что в РФ инфляционные ожидания пока высокие, "не заякорены".

"Именно "незаякоренность" инфляционных ожиданий приводит к тому, что регулятору требуются более решительные действия в денежно-кредитной политике, чем, например, в других странах, где есть этот длинный опыт, где инфляционные ожидания "заякорены", где люди меньше реагируют на разовые факторы, импортную инфляцию и так далее, потому что у них больше уверенности, что их центральный банк придет и инфляцию "задавит". И наша задача достигнуть тоже снижения инфляционных ожиданий последовательной денежно-кредитной политикой", - заключила глава Банка России.