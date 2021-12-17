Три якутских стартапа пройдут программу по продвижению своих продуктов в США

ТАСС, 17 декабря. Якутский акселератор "Б8" совместно с венчурной компанией, занимающейся поддержкой компаний с русскоговорящими основателями в США, выбрали три якутских стартапа, которые пройдут программу по продвижению своих продуктов в этой стране, сообщили ТАСС в пресс-центре региона в Москве в пятницу.

"Организаторы подвели итоги совместного проекта Starta Accelerator Bootcamp Yakutia, который был организован якутским акселератором и венчурной компанией Starta Ventures, занимающейся поддержкой компаний с русскоговорящими основателями в США. Партнер Starta Ventures Анастасия Лыкова назвала три проекта, которые приглашены в США для прохождения акселератора Starta Ventures", - говорится в сообщении.

Победителями стали компании-разработчики онлайн-приложения для домашних тренировок с использованием якутского национального тренажера тутум эргиир, платформы, с помощью которой можно проводить виртуальные экспозиции и другие мероприятия, а также сервиса, который "превращает" изображения в мультимедиаканалы c помощью QR-кодов.

Отмечается, что отобранные стартапы будут в сопровождении менторов тестировать разные гипотезы и формировать позиционирование своих продуктов на американском рынке.

Кроме того, якутский акселератор "Б8" инвестирует почти 1,65 млн рублей в шесть IT-проектов в сферах психологии, образования, HR, строительной отрасли, медицины, ветеринарии. Поддержку получат образовательное приложение для детей дошкольного возраста с использованием дополненной реальности, портал для ветеринаров и владельцев животных, мобильный видеосервис для поиска работы и сотрудников, где работодатели публикуют видеовакансии, а соискатели - видеорезюме. Также инвестиции получат создатели программы с использованием искусственных нейронных сетей, позволяющей анализировать состояние сердечно-сосудистой системы на рентгеновских снимках, программное обеспечение на основе искусственного интеллекта для автоматической проверки кровель на наличие дефектов и VR-приложение для психотерапевтов, которое поможет дополнить традиционную терапию упражнениями в виртуальной реальности.

Акселератор "Б8" - это программа ускоренного развития инновационных проектов, включающая финансовую, менторскую, инфраструктурную и образовательную поддержку. "Б8" заработал весной 2019 года и за два года выпустил 62 проекта, 43 из которых получили инвестиции. Starta Ventures - венчурный фонд с офисами в Нью-Йорке и Москве, инвестирующий на pre-seed и seed-стадии. Основные требования к стартапам: наличие технологического преимущества, глобальный потенциал или потенциал лидерства в своем сегменте в Восточной Европе.