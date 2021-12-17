Бюджет Смоленской области на 2022 год принят с профицитом 1,1 млрд рублей

ТАСС, 17 декабря. Депутаты Смоленской областной думы на очередном заседании в пятницу приняли закон о бюджете региона на 2022 год во втором и окончательном чтении. Согласно главному финансовому документу региона, общая сумма доходов составит 59 млрд рублей, расходы зафиксированы на уровне 57,9 млрд рублей, профицит -1,1 млрд рублей.

"Мы видим, 34 - за, 7 - против, воздержавшихся нет. <…> Решение принято, бюджет принимается", - озвучил результат голосования председатель Смоленской облдумы Игорь Ляхов.

По итогам первого чтения доходы бюджета в 2022 году были запланированы на уровне 56,4 млрд рублей, расходы - 55,2 млрд, профицит - 1,2 млрд. В ходе работы над проектом бюджета доходы ко второму и окончательному чтению выросли примерно на 4%. Также в связи с получением инфраструктурного кредита профицит уменьшился на 120 млн рублей.

Как отметил в ходе заседания заместитель губернатора региона Алексей Гусев, наибольший объем средств в 2022 году направят на развитие системы образования региона - порядка 12 млрд рублей, на социальную поддержку граждан - 10,2 млрд, еще 9,8 млрд предусмотрено на здравоохранение. Всего в следующем году в регионе будут исполняться 32 программы, девять из которых будут наиболее финансово емкими.

Планируется, что 2023 году доходы утвердят в размере 59,1 млрд рублей, расходы составят 59 млрд рублей. В 2024 году доходы ожидаются на уровне 63,8 млрд рублей, расходы - 63,4 млрд рублей. "Профицит по сравнению с первым чтением изменился: в 2023 году он уменьшится на 269 млн, в 2024 году, напротив, увеличится на 29 млн в связи с тем, что инфраструктурный бюджетный кредит необходимо будет возвращать", - добавил Гусев.

В бюджете Смоленской области на 2021 год, с учетом внесенных в июне изменений, общий объем доходов составляет 54,4 млрд рублей, объем расходов - 56,6 млрд рублей, дефицит - 2,15 млрд рублей или 5,6%.