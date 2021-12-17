Правительство Москвы стало соучредителем Фонда поддержки социальных проектов

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Московское правительство стало соучредителем Фонда поддержки социальных проектов и провело его докапитализацию, сообщила в пятницу глава Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева.

"Это дает нам абсолютно другие возможности по грантовой поддержке социальных предпринимателей, проектов социального воздействия в сфере образования, социальной помощи и здравоохранения", - сказала глава агентства, слова которой привела пресс-служба АСИ.

Как отметила замдиректора направления "Социальные проекты" АСИ, директор Фонда поддержки социальных проектов Наталья Кремнева, при участии фонда в России "будет формироваться комплексный подход к развитию социального предпринимательства, осуществляться пилотирование новых бизнес-моделей в социальной сфере и внедрение эффективных инструментов поддержки социальных проектов".

Фонд создан АСИ в 2017 году по поручению президента РФ, принятому по итогам наблюдательного совета агентства. Цель фонда - развитие культуры социального предпринимательства, увеличение количества социальных проектов и эффекта от них, привлечение финансирования к таким проектам, обеспечение социальных предпринимателей бизнес-навыками.

По данным пресс-службы АСИ, больше 100 тыс. человек приняли участие в программах фонда, представители свыше 1,5 тыс. проектов прошли обучение, более чем 350 проектов успешно прошли акселерационную программу. Также больше 35 проектов привлекли финансирование со стороны фонда или его партнеров. Среди поддержанных фондом проектов - сервис поиска нянь в своем районе "Бабушка на час", ежегодная акция "Тотальный диктант, бизнес-академия для детей от семи до 17 лет KidsDev.Academy, школа программирования для детей от четырех до 18 лет Coddy.