Эксперт: повышение ставки ЦБ увеличит запрос бизнеса на субсидирование ставок по кредитам

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Повышение ставки ЦБ увеличит запрос среди предпринимателей на субсидирование процентных ставок по кредитованию. Такое мнение в пятницу ТАСС высказал председатель "Деловой России" Алексей Репик.

"В этот момент, конечно, больший запрос будет у бизнеса на меры поддержки, систему льготного кредитования, вычеты - в общем, на все возможные формы субсидирования кредитов. Потому что с двузначными ставками работать в долгую трудно, особенно в условиях неразвитого фондового рынка", - сказал он.

Репик отметил, что в бизнес-объединении не видят проседания в кредитовании. "Но, я думаю, за этим надо внимательно смотреть, внимательно следить за тем, как будет меняться объем корпоративных кредитов, потому что именно от них зависит, собственно, как мы будем достигать целей роста экономики, ее развития, роста инвестиций", - сказал он.

Председатель делового объединения считает, что рост ключевой ставки ЦБ "так или иначе" повлияет на объем кредитования. "По крайней мере, для несырьевого бизнеса и для тех компаний, для которых кредит - ключевая основа принятия решения о запуске или незапуске проекта", - сказал Репик.

В пятницу Банк России принял решение повысить ключевую ставку на 1 процентный пункт (100 базисных пунктов), до 8,5% годовых. Регулятор также допустил возможность дальнейшего повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях совета директоров.