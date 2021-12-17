Неверов поддержал инициативу Минпромторга по маркировке детских товаров

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Вице-спикер Госдумы Сергей Неверов ("Единая Россия") поддержал предложение Минпромторга о маркировке детских автокресел и колясок.

"Поддерживаем инициативу Минпромторга. Необходимо развивать и внедрять систему маркировки детских товаров", - сказал он журналистам в пятницу.

По словам политика, такие нормы позволят родителям быть уверенными в безопасности предметов, которые они покупают для детей. "Самое важное для любого родителя - четко понимать, что покупаемые им товары для ребенка, то есть с определением "детский", являются безопасными. Конечно, в первую очередь мы всегда думаем о детском питании, напитках. Но крайне важно, чтобы все, что окружает малышей, было таковым. Это и коляски, и автокресла (безопасной должна быть не только конструкция, но и материалы, из которых они произведены), и детская посуда", - отметил Неверов, который курирует профильный комитет Госдумы по промышленности и торговле.

Он также напомнил, что ранее в декабре Дума приняла в первом чтении законопроект, который уточняет функции Минпромторга как уполномоченного органа исполнительной власти по выработке госполитики и по нормативному регулированию маркировки товаров средствами идентификации.

Ранее в пятницу министр промышленности и торговли Денис Мантуров в ходе заседания Совета при президенте РФ по реализации госполитики в сфере защиты семьи и детей сообщил о намерении Минпромторга РФ в перспективе начать маркировку детских автокресел и колясок.