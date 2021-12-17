Минпромторг сохраняет прогноз по росту продаж автомобилей в РФ в 2021 году на 5%

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Минпромторг сохраняет прогноз по росту продаж автомобилей в РФ на 5% в этом году, заявил журналистам глава министерства Денис Мантуров.

"Подтверждаю 5% [роста] продаж машин", - сказал он.

Согласно опубликованному в июне отчету Минпромторга, министерство рассчитывает, что объем рынка автомобилей в РФ в 2021 году составит 1,76 млн штук, что почти на 5% ниже, чем в допандемийном 2019 году, однако на 5% выше, чем в 2020 году. При этом Минпромторг ожидает роста выпуска автомобилей в РФ в этом году почти на 5% - до 1,49 млн штук.

Продажи новых легковых автомобилей и LCV (легкие коммерческие автомобили) в России в ноябре 2021 года снизились на 20%, до 125,466 тыс. шт., сообщала ранее Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ). В январе - ноябре продажи выросли почти на 7% - до 1,4 млн машин.