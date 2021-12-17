Мантуров: сертификация МС-21 до конца года зависит в том числе и от погодных условий

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Вопрос соблюдения запланированных сроков сертификации самолета МС-21 зависит от дат окончания программы испытательных полетов и скорости принятия решения контролирующим органом - Росавиацией. Об этом сообщил журналистам глава Минпромторга Денис Мантуров в кулуарах съезда Российского союза промышленников и предпринимателей.

Тем не менее, Минпромторг обещает сделать все возможное, чтобы успеть сертифицировать самолет в этом году.

"Я не могу ответить за погоду (при сертификационных испытаниях - прим. ТАСС), потому что до конца должны всю программу отлетать. А второе - [не могу ответить] за работу самой Росавиации. Мы рассчитываем и надеемся, сделаем все возможное", - сказал Мантуров.

МС-21 - разрабатываемый гражданский самолет среднемагистрального класса, собирается на Иркутском авиационном заводе (входит в Объединенную авиастроительную корпорацию под управлением Ростеха). Заявленный срок сертификации самолета - до конца 2021 года