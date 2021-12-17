РСПП просит о переходном периоде до 2028 года для отработки новых экотребований к бизнесу

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Бизнес попросил президента России Владимира Путина о переходном периоде при введении новых экологических требований для промышленности до конца 2027 года. О такой просьбе сообщил председатель комитета РСПП по техническому регулированию, стандартизации и оценке соответствия, председатель совета директоров ТМК Дмитрий Пумпянский.

Выступая на съезде РСПП в пятницу, Пумпянский, обращаясь к президенту, сказал, что промышленность столкнулась с "техническими и методологическими трудностями" при выполнении новых требований Росприроднадзора. Он напомнил, что Росприроднадзор с марта этого года ввел новые стандарты среднегодовых предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ вместо применяемых ранее среднесуточных.

"Требования очень жесткие и для ряда веществ нормы вообще учреждены впервые. Но на сегодня нет технологий, которые бы могли обеспечить достижение некоторых норм ПДК [предельно допустимой концентрации]. Также пока нет методик расчета, отсутствует нормативная база", - сказал он. Он также упомянул "многократное расширение санитарных защитных зон, в которые теперь попадает жилая, общественная застройка, садовые участки". "Это может потребовать или выкупа этих земель или расселение жителей", - добавил Пумпянский.

"Очевидно, что промышленности требуется время, чтобы адаптироваться к новым условиям, и здесь потребуется четкое взаимодействие предприятий с федеральными и местными органами власти, и с населением. Просим поддержать здесь введение переходного периода до конца 2027 года. Также считаем целесообразным в этой связи сформировать межведомственную рабочую группу во избежание негативных последствий для предприятий и населения", - сказал он.

Пумпянский предложил включить в рабочую группу представителей Росприроднадзора, Минпромторга, Минприроды и РСПП. Рабочая группа могла бы до конца 2027 года отработать практику применения введенных среднегодовых ПДК, оценить отдельные нормативы, их исполнимость при текущем уровне технологий контроля, а также доработать нормативную базу.