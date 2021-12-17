Объем поставок предприятий Петербурга по Севморпути в 2021 году превысил 300 тыс. тонн

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 декабря. /ТАСС/. Предприятия Санкт-Петербурга в 2021 году отправили по Северному морскому пути более 300 тыс. тонн грузов. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба городской администрации.

"Подведены предварительные итоги результатов грузоперевозок из Петербурга по Северному морскому пути за 2021 год. Предприятия города за период навигации отправили 311 тыс. тонн грузов", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что из Петербурга ведутся поставки по программе развития энергетики России и обеспечения безопасности судоходства. Перевозится энергетическое и навигационное оборудование, различная спецтехника и строительные материалы, в том числе спасательное оборудования для регионов арктической зоны и специальное крановое оборудование для строительства объектов на территории Арктики.

Главные направления грузоперевозок - порты Норильска, Лабытнанги, Хатанги, Магадана, Диксона и Певека.

"Значительный объем грузоперевозок по Севморпути свидетельствует о высокой востребованности этой транспортной морской артерии и подтверждает роль Петербурга в качестве транспортного хаба для освоения арктических территорий", - привела пресс-служба слова губернатора Петербурга Александра Беглова.

В Смольном также сообщили, что, по предварительной информации о планируемых отправках грузов по Северному морскому пути в 2022 году, объем поставок из Петербурга в Арктику также превысит 300 тыс. тонн.